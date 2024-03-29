Küçükçekmece'de tekstil fabrikasında yangın

Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:11

Güncelleme: 29.03.2024 - 16:11

Yangın, Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesinde bulunan tekstil fabrikasında saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Fabrikanın deposundan dumanların çıktığını gören işçiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine Küçükçekmece ve çevre ilçelerde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipleri yangına hemen müdahale edip yangını kontrol altına aldı. Fabrikanın depo kısmında hasar oluşurken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.