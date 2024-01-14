Eyüpsultan'da otomobile silahlı saldırı: Aile dedektif gibi iz sürdü

Yayınlanma: 14.01.2024 - 10:38

Güncelleme: 14.01.2024 - 10:56

Olay, 7 Ocak Pazar günü Eyüpsultan'da saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Sultangazi'de ikamet eden Hasan A. (25), erkek kardeşi ve yakın arkadaşıyla birlikte Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan restoranda yemek yemek için anlaştılar.

Otomobile binen taraflar, Atatürk Caddesi'ne geldikleri sırada, iki kişinin bulunduğu motosiklet yanlarına yaklaştı. Kısa bir süre sonra ise, motosikletin arkasında oturan kişi, otomobilin arka sağ koltuğunda oturan Hasan A.'ya silahla ateş etti. Kurşunlardan biri Hasan A.'nın bacağına isabet etti.

Saldırganlar, motosikletle olay yerinden kaçarken, Hasan A.'nın da bulunduğu otomobil ters yöne dönerek, Sultangazi'ye ilerledi. Burada Hasan A., durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Hasan A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede bacağına isabet eden kurşun çıkarılan Hasan A., aynı gün tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

AİLE SALDIRGANLARIN İZİNİ SÜRDÜ

Hasan A.'nın şikayetçi olması üzerine polis olayla ilgili çalışma başlatırken, Hasan A.'nın ailesi de dedektif gibi iz sürmeye başladı. Olayın yaşandığı güzergah ve saldırganların motosikletle kaçtığı noktadaki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan aile, saldırıda kullanılan motosikletin, bir motosiklet tamircisine bırakıldığını tespit etti. Motosiklet tamircisine giden aile, burada motosikleti görünce durumu polise bildirdi. İşyeri sahibi, motosikletin tamir için bırakıldığını ve bırakan kişilerin bilgilerini aile üyeleri ve emniyet ekipleri ile paylaştı.

SALDIRGANLAR BAŞKA BİR SİLAHLI OLAYDA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışmalar sürdüğü sırada geçtiğimiz Perşembe günü, Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı saldırıda iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin Hasan A.'nın da içinde bulunduğu otomobille saldıran kişiler olduğu ortaya çıktı.

Saldırganların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"KİMSE İLE BİR HUSUMETİM YOK"

Yaşananları anlatan Hasan A., “7 Ocak Pazar günü kardeşim, ben ve bir arkadaşım Alibeyköy'e doğru yemek yemek için gidiyorduk. Seyir halinde giderken bir tane motor yanaştı yanımıza. İki kişilerdi, ikisi de kasklı, motor plakasızdı. Yarış motoruydu sanırım. Korna çaldı, baktım. Baktıktan hemen sonra benim oturduğum arka koltuğa peş peşe ateş etmeye başladı. Ben yaralandığımı fark ettim. Daha sonra geldiğimiz istikametin tersine dönüp, devam ederek, kendi bulunduğumuz ilçeye geldik ve polis ile ambulansı aradık. Hastaneye gittim, ayağıma isabet eden kurşun çıkartıldı. O gün tedavim tamamlandıktan sonra taburcu oldum. Kişileri tanımıyorum. Kimse ile bir husumetim yok. O gün trafikte de her hangi bir tartışma yaşanmadı zaten. Şüphelendiğim bir durum da yok. Kendilerinden şikayetçi oldum" dedi.

“TAMİRHANEDE MOTORU BULDUK"

Olaydan sonra ailesi ve yakınlarının dedektif gibi iz sürerek, güvenlik kamerası görüntülerini elde ettiğini belirten Hasan A., “Olaydan sonra ailem ve yakınlarım dedektif gibi, geçtiğimiz güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını buldular. Saldırganların gittikleri güzergahı takip edip, güvenlik kamerası görüntülerini elde ettiler. Bütün güvenlik kamerası görüntülerini biz topladık. Zaten bu yolla biz motosikleti nereye bıraktıklarını tespit ettik. Kamera kayıtları, bizi vurulduğumuz ilçedeki bir tane motosiklet tamircisine götürdü. Tamirciye gittiğimizde, bize ateş eden saldırganların motorunun içeride olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine polise durumu bildirdik. Motosiklet tamirhanesi sahibi de motorun kime ait olduğunu söyledi. Sanırım kaçarken motorda bir hasar meydana geldi. Onu yaptırmak için tamirciye bırakmışlar. Saldırganlar, farklı bir olaydan dolayı dün yakalandılar" diye konuştu.