Eyyam-ı bahur'un ardından 'Basra' sıcakları geliyor: 46 dereceleri göreceğiz
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan Eyyam-ı bahur sıcaklarının ardından 'Basra' sıcakları etkili olmaya başlayacak. Mevsim normallerinin yaşandığı ve yağmurlu havanın etkili olduğu yurtta önümüzdeki günlerde gelecek hava dalgasının sıcaklığı bazı illerde 46 derecelere kadar çıkarabileceği belirtildi.
Geçtiğimiz hafta yaşanan Eyyam-ı bahur sıcaklarının ardından özellikle batı bölgelerde hava mevsim normallerine dönmüş ve yağmurlu hava etkisini göstermişti.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, aşırı sıcakların geri döneceğini belirterek "Aşırı sıcaklar bitmedi, bir yenisine daha hazırlanıyoruz. Bu sefer pazar günü Mısır üzerinden gelecek. Mısır üzerinden geleceği için Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Bu sefer İç Anadolu'da sıcaklık rekorları kırılacak" uyarısında bulundu.
'YILIN EN SICAK GÜNLERİNİ YAŞAYACAĞIZ'
Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıklarının 40-46 dereceleri görebileceğini söyleyen Çalışkan, "Kayseri, Konya ve Nevşehir'de pazartesi günü sıcaklıklar 40 dereceyi aşabilir. Adana ve Kahramanmaraş 46 derecelere yükselecek. Bu yılın en sıcak günlerini Akdeniz ve İç Anadolu illerinde yaşayacağız" dedi.
Hava sıcaklıklarının Batı bölgelerinde de yükseleceğini belirten Çalışkan, "İstanbul ve Batı bölgelerinde de sıcaklık yükselecek. Pazartesiden itibaren 35'li dereceleri göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Çalışkan, sıcak hava dalgasının 4-5 gün etkisini sürdürmesini beklendiğini de belirtti.
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU
Hava sıcaklığının mevsim normallerine döndüğü İstanbul'da yer yer sağanak yağışın etkili olacağını söyleyen Çalışkan, "İstanbul'da hafif yağış başladı. Akşama doğru sağanağa dönecek. Hava daha serin olacak yağmur ara ara devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.
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