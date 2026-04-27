Eyyüp Kadir İnan aracında ayrıcalık isteyeni paylaştı: AKP'den 'parti logolu kart' sitemi

27.04.2026 09:17:00
AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, bir araç camına AKP logolu kart bırakılmasına tepki göstererek, "Parti Logomuzu kullanarak araç camlarına bırakılan kartlarla kendine imtiyaz yaratmaya çalışanların bu eylemlerini AK Parti olarak kınıyoruz" dedi.

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından bir araç paylaştı. İnan'ın paylaştığı aracın ön camında AKP logolu bir kartın yer aldığı görüldü.

"AK Partili olmak demek, en önde kurallara ve nizama uymak demektir" diyen İnan, "Kendine ayrıcalık aramak, milletten ayrışmak bizim siyasi duruşumuzla asla bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.

AKP olarak bu eylemleri kınadıklarını açıklayan İnan, sürecin takipçisi olduklarını belirtti.

"LÜTFEN İTİBAR ETMEYİNİZ"

Eyyüp Kadir İnan'ın paylaşımı şu şekilde:

"AK Partili olmak demek, en önde kurallara ve nizama uymak demektir.  Kendine ayrıcalık aramak, milletten ayrışmak bizim siyasi duruşumuzla asla bağdaşmaz. Parti Logomuzu kullanarak araç camlarına bırakılan kartlarla kendine imtiyaz yaratmaya çalışanların bu eylemlerini AK Parti olarak kınıyoruz. 

Ve takipçisiyiz. Milletimize rahatsızlık veren her konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğiz. Lütfen bu yetkisiz ve haksız materyallere itibar etmeyiniz."

İktidara yakın gazeteden 'süreç' kulisi: AKP kaynakları, yasal adımlardaki gecikmenin 'nedenini' açıkladı "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında planlanan yasal düzenlemeler, AKP kaynaklarına göre örgütün silah bıraktığına dair somut teyit gelmemesi nedeniyle gündeme alınmadı. Kaynaklar, sahada gerçek bir değişim olmadan adım atılmayacağını belirtirken, İran’daki gelişmelerin de süreci yavaşlattığını ifade etti.
Özgür Özel'den gündem olan 'Murat Kurum' iddiası: 'CHP'li belediye başkanlarını 'kahve içelim' diyerek AKP'ye davet ediyor' CHP lideri Özgür Özel, Bakan Murat Kurum’un CHP’li belediye başkanlarını iktidar partisine katılmaya davet ettiğini öne sürdü. Özel, “baskıya boyun eğmeyeceklerini” vurgulayarak belediye başkanlarına birlik ve mücadele çağrısı yaptı.
İktidarda kimsenin sahiplenmediği bakan... AKP'li Şamil Tayyar'ın bu sözleri Mehmet Şimşek'e mi? 'Hiç olmazsa denetimde adaleti sağlayın...' Bakanlık koltuğuna oturmasının ardından iktidar kanadı tarafından da sık sık eleştirilen Mehmet Şimşek'i, bu defa Şamil Tayyar da "isim vermeyerek" hedef aldı. Tayyar, "Unutmayalım, en sahici denetimi sandıkta vatandaş yapar" dedi.