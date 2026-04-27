Eyyüp Kadir İnan aracında ayrıcalık isteyeni paylaştı: AKP'den 'parti logolu kart' sitemi

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından bir araç paylaştı. İnan'ın paylaştığı aracın ön camında AKP logolu bir kartın yer aldığı görüldü.

"AK Partili olmak demek, en önde kurallara ve nizama uymak demektir" diyen İnan, "Kendine ayrıcalık aramak, milletten ayrışmak bizim siyasi duruşumuzla asla bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.

AKP olarak bu eylemleri kınadıklarını açıklayan İnan, sürecin takipçisi olduklarını belirtti.

"LÜTFEN İTİBAR ETMEYİNİZ"

Eyyüp Kadir İnan'ın paylaşımı şu şekilde:

"AK Partili olmak demek, en önde kurallara ve nizama uymak demektir. Kendine ayrıcalık aramak, milletten ayrışmak bizim siyasi duruşumuzla asla bağdaşmaz. Parti Logomuzu kullanarak araç camlarına bırakılan kartlarla kendine imtiyaz yaratmaya çalışanların bu eylemlerini AK Parti olarak kınıyoruz.

Ve takipçisiyiz. Milletimize rahatsızlık veren her konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğiz. Lütfen bu yetkisiz ve haksız materyallere itibar etmeyiniz."