Ezgi Apartmanı davası başladı: ‘Mağdurum, suçsuzum, sanat adamıyım’
Kahramanmaraş’ta 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında ilk duruşma bugün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.
Ezgi Apartmanı Davası'nda ilk duruşma, kimlik tespitlerinin ardından iddianame özetinin okunması ile başladı. Tutuklu müteahhit Y. A. ve tutuklu sorumlu mühendis M.T. duruşmada hazır bulunurken mimar E. D. SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.
İlk savunmayı yapan E. D., suçlamaları reddetti. Kendisinin iç mimar olarak kaba inşaat ile alakası olmadığını söyleyen E.D. binanın yıkılma nedeninin Kervan Pastanesi’nin yaptığı tadilat ile alakasının olmadığını iddia etti.
E. D., yıkılma nedeni olarak beton kalitesi başta olmak üzere projenin sorumluluklarını yerine getirmeyenler ve bunu denetlemeyenler olduğunu söyledi. E. D. ayrıca "Ben fen adamı değilim, sanat adamıyım. Mağdurum. Müteahhit bile bilinçli taksirle yargılanırken ben neden olası kastla yargılanıyorum?" ifadeleriyle tutuksuz yargılanma talebiyle tahliyesini istedi.
KAYIP YAKINLARINDAN TEPKİ
E. D., mahkeme başkanının "Tadilat yapıldığına ilişkin fotoğrafları gördün mü?" sorusuna "Gördüm ancak fotoğrafların bu binaya ait olduğunu düşünmüyorum. Bu fotoğraflar internetten bulunabilecek şeyler" yanıtını verdi. E. D.'nin yanıtı kayıp yakınlarının tepkisine neden oldu.
Sanık avukatları tarafında Av. Ersan Şen, müşteki tarafında Av. Rezan Epözdemir ve Kahramanmaraş Barosu Başkanı M. Burak Gül ve Tutar Yapı Sitesi ile Ekim Apartmanı davalarının avukatları salonda hazır bulunuyor.
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