Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği KYK yurdunda bir öğrenci asılı bulundu
Aydın'da Güzelhisar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan 19 yaşındaki bir öğrenci intihar etti. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş aynı yurtta arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan 19 yaşındaki C.S.A. adlı öğrencinin intihar ettiği öğrenildi.
Aydın Kulis'in haberine göre, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki C.S.A., saat 13.00 sıralarında kaldığı odadaki ranzaya kendisini asarak intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.S.A., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
KADEM Aydın Kurucu Temsilcisi Dilek Akıcı, sosyal medya hesabından, "Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ceysu Sıla Alkaya’nın elim vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Öğrencimizin acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağolsun" dedi.
Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ceysu Sıla Alkaya’nın elim vefat haberi hepimizi derinden üzdü.— DİLEK AKICI (@Dilek_Akici) January 22, 2024
Öğrencimizin acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağolsun.@menderesedutr
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
"Rektörümüz, Vefat Eden Öğrencimizin Ailesine Taziyede Bulundu. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, hayatını kaybeden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ceysu Sıla Alkaya’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu."
Rektörümüz, Vefat Eden Öğrencimizin Ailesine Taziyede Bulundu— Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (@menderesedutr) January 22, 2024
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, hayatını kaybeden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ceysu Sıla Alkaya’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Haber… pic.twitter.com/ipCgmY0Y6A
ZEREN ERTAŞ AYNI YURTTA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
25 Ekim 2023'te aynı yurtta arızalanan asansörün düşmesi sonucu 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.
Aydın'da yaşanan cinayetin ardından ülkenin dört bir yanında eyleme geçilmişti. Öğrenciler, birçok şehirde sağlıklı ve güvenilir barınma hakkı için protestolar düzenlemişti.
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