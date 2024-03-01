Ezgi Apartmanı davasında sıcak gelişme: Savcı kırmızı bülten istedi!
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı Davası duruşmasında ikinci gün devam ediyor. Son olarak davada yeni bir gelişme yaşandı.
Depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı Davası'nda ilk celse devam ediyor.
Duruşmanın ikinci gününde tanıkların
savunmasının ardından avukatların savunmasına geçildi. Müşteki avukatlarının
savunması sonrası savcı mütalaasını açıkladı.
KIRMIZI BÜLTEN KARARI
Mütalaada "Firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa
Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılması", "Tutuklu sanıkların
tutukluluk halinin devam etmesi" ve "Diğer hususlarda takdirin
mahkeme heyetinin takdirine bırakılması" ifadeleri yer aldı.
Duruşmaya sanık avukatlarının ifadeleri ile devam ediliyor.
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