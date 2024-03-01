Ezgi Apartmanı davasında sıcak gelişme: Savcı kırmızı bülten istedi!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı Davası duruşmasında ikinci gün devam ediyor. Son olarak davada yeni bir gelişme yaşandı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 01.03.2024 - 19:46
Ezgi Apartmanı davasında sıcak gelişme: Savcı kırmızı bülten istedi!
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Depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı Davası'nda ilk celse devam ediyor.

Duruşmanın ikinci gününde tanıkların savunmasının ardından avukatların savunmasına geçildi. Müşteki avukatlarının savunması sonrası savcı mütalaasını açıkladı.

KIRMIZI BÜLTEN KARARI

Mütalaada "Firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılması", "Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi" ve "Diğer hususlarda takdirin mahkeme heyetinin takdirine bırakılması" ifadeleri yer aldı.

Duruşmaya sanık avukatlarının ifadeleri ile devam ediliyor.


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