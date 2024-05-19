Ezgi Apartmanı Meclis gündemine taşındı: 'Pastane sahipleri neden yakalanmadı?'

Yayınlanma: 19.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.05.2024 - 04:00

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, içişleri ve adalet bakanlarının yanıtlamaları istemiyle soru önergeleri verdi. Önergede, 2018- 2019 yıllarında Ezgi Apartmanı’nın zemin katında yer alan dükkân ve kapıcı dairesini satın alan Kervan Pastanesi yer aldı. Pastane çok uzun süren ve büyük gürültüye sebep olan tadilatı gerçekleştirince, apartman sakinleri arasında kolonların, kirişlerin ve perde duvarların kesildiği şüphesi doğduğuna dikkat çekildi.

Kervan Pastanesi’nin sahipleri hakkında dava açıldığına işaret edilen önergede, şu sorulara yanıt istendi:

‘ADALET İSTİYORUZ’

“Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel neden hâlâ yakalanamamıştır? Söz konusu kişiler, sahip olduğu nüfuz nedeniyle mi adaletten kaçırılmaktadır? Söz konusu kişiler hakkında neden kırmızı bülten çıkarılmamaktadır? Bilirkişi raporu ile suçlanan kamu görevlileri neden adaletten kaçırılmaktadır? Oğlu, gelini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, adalet aradığı için yoğun baskı altındadır. Sosyal medya hesapları neden gözetim altına alınarak zaman zaman kapatılmaktadır? ”

‘YARGILANMALARI GEREKİYOR’

Meclis’e verilen önergede Temmuz 2023 tarihli bilirkişi raporunda Ezgi Apartmanı’ndaki tüm ihmallerin ortaya koyulduğu belirtildi. Söz konusu raporda, Kervan Pastanesi’ndeki izinsiz ve projesiz tadilattan sorumlu kişilerin “asli kusurlu” olduğunun tespiti yapıldığı yer almıştı. CHP’li İlhami Özcan Aygun, “Kahramanmaraş’taki depremde ihmali olan kamu görevlileri izinsiz tadilat yapan tüm şahısların yargılanması için gereken önlemleri alacak mısınız” diye sordu.

