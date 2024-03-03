Ezgi Apartmanı’nda ara karar açıklandı: ‘Mahkemeye yeni talep ileteceğiz’

Yayınlanma: 03.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.03.2024 - 04:00

Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilirken firari sanıklar için savcılık mütalaasında da bulunan kırmızı bülten talebi reddedildi. Duruşma 3 Mayıs’a ertelendi.

Binanın yıkılma görüntülerinin talep edilmesine rağmen dosyaya eklenmediğinin ortaya çıkmasına tepki gösteren kayıp yakını Nurgül Göksu, “Annelik evladın öldükten sonra da devam ediyormuş. Oğlunu öldürenleri yakalamak da annelik oluyormuş. Ben annelik sorumluluğunu yerine getiriyorsam, yetkililer de sorumluluklarını yerine getirecek” diyerek isyan etti.

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren kayıp yakını ve avukat Uğur Biricik ise şunları söyledi:

“Heyet iki tarafın da bazı taleplerini reddetti, bazılarını kabul etti. Bunlardan en önemlisi firari sanıklar için kırmızı bülten talebinin reddedilmesiydi. Gerekli bilgi ve belgeler geldikten sonra yeniden değerlendirilecektir. Öte yandan dosya akıbeti açısından önem taşıdığını düşündüğümüz şirket ticari defterleriyle alakalı hukuki delil maiyeti göz önünde bulundurularak, bu talebimize verilen ret kararının da doğru olmadığı kanaatindeyiz. Buna yönelik mahkemeden yeniden bir talebimiz olacaktır.”

