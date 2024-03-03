Ezgi Apartmanı’nda ara karar açıklandı: ‘Mahkemeye yeni talep ileteceğiz’
6 Şubat depremlerinde yıkılarak 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nda ara karar açıklandı.
Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilirken firari sanıklar için savcılık mütalaasında da bulunan kırmızı bülten talebi reddedildi. Duruşma 3 Mayıs’a ertelendi.
Binanın yıkılma görüntülerinin talep edilmesine rağmen dosyaya eklenmediğinin ortaya çıkmasına tepki gösteren kayıp yakını Nurgül Göksu, “Annelik evladın öldükten sonra da devam ediyormuş. Oğlunu öldürenleri yakalamak da annelik oluyormuş. Ben annelik sorumluluğunu yerine getiriyorsam, yetkililer de sorumluluklarını yerine getirecek” diyerek isyan etti.
Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren kayıp yakını ve avukat Uğur Biricik ise şunları söyledi:
“Heyet iki tarafın da
bazı taleplerini reddetti,
bazılarını kabul etti.
Bunlardan en önemlisi
firari sanıklar için
kırmızı bülten talebinin
reddedilmesiydi.
Gerekli bilgi ve belgeler
geldikten sonra yeniden
değerlendirilecektir.
Öte yandan dosya
akıbeti açısından
önem taşıdığını
düşündüğümüz şirket
ticari defterleriyle alakalı
hukuki delil maiyeti göz
önünde bulundurularak,
bu talebimize verilen
ret kararının da doğru
olmadığı kanaatindeyiz.
Buna yönelik
mahkemeden yeniden
bir talebimiz olacaktır.”
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