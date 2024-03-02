Ezgi Apartmanı davasında sanık ve müşteki avukatları arasında tansiyon yükseldi: ‘Amaç kaçakları aklamak’

Yayınlanma: 02.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2024 - 04:00

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmada tanıklar dinlendi. İlk olarak dinlenen inşaat mühendisi Emin Gökhan Gerçekçi, yaşamını yitiren apartman yöneticisi Mustafa Doğruoğlu’nun babası ile arkadaş olduğunu belirtti.

Arkadaşının babasının, binanın kazan dairesinde yapılan çalışmalardan kaygılandığını ve inşaat mühendisi gözüyle görmesini istediğini belirten Gerçekçi, şunları söyledi:

“2021 yılıydı. Gittim, kazan dairesini inceledim. Asansör ve baca sistemi için kirişte, üç ayrı yerden perde beton tahribatı ve tabliye betonundaki tahribatı gördüm. Bacalar endüstriyel bacalardı. Fotoğrafları çekip Mustafa Doğruoğlu’na ve gerekli yerlere yönlendirdim.”

Gerçekçi’den sonra Kervan Pastanesi çalışanları Cuma Ergen ve Ali Şişkir dinlendi. Ergen, tadilattan sonra çalıştığını ve bir şey bilmediğini söyledi. Şişkir de başka şubede çalışmasını gerekçe göstererek tadilata hâkim olmadığını ifade etti.

‘TANIKLARI YÖNLENDİRİYORLAR’

Sanık avukatlarının tanıklara sordukları sorulara ise müşteki avukatları, “Soru adı altında yönlendirme yapılıyor. Sorulan sorulara göre konuşan kişi ifadesini değiştiriyor” sözleriyle itiraz etti.

Özellikle firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in avukatı Ersan Şen’in, Kervan Pastanesi çalışanlarını yönlendirmeye çalıştığını belirten müşteki avukatlardan Serpil Yabanoğlu, soru cevap kısmında “Ersan Şen soru sormuyor, açıklayıcı bilgilerle yönlendirme yapıyor” diyerek mahkeme heyetinin müdahale etmesini istedi.

Şen’in Yabanoğlu’na sesini yükseltmesi ve başka bir sanık avukatının “baronun yüz karası” ve “baronun baş belası” ifadeleri salonda tansiyonu yükseltti. Yaşananlar sonrası mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

Olay sonrası avukatlar Cumhuriyet’e açıklamada bulundu.

Yaşananlara ilişkin suç duyurunda bulunacağını belirten Yabanoğlu, “Burada asıl hedef ben değilim, asıl amaç da bana saldırmak değil. Benim üzerimden kanundan kaçan sanıkları aklamak” dedi. Müşteki vekil ve Kahramanmaraş Barosu Avukat Hakları Komisyonu Üyesi Mustafa Müdüroğlu ise “Meslektaşımızın yanındayız. Söz hakkının kısıtlanmasına yönelik bu tarz eylemlere izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Duruşmaya katılan vekil avukat Dr. Rezan Epözdemir de şunları söyledi:

“Burada amaç, psikolojik baskı yürütülerek 35 canını kaybetmiş ailelerin hak arama özgürlüğünün kullanılmasının engellenmesi. Yapılmak istenenin farkındayız. Adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar sürecek.”

