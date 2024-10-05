Ezgi Mola, kadın cinayetlerine sessiz kalmadı: 'Bu vahşet suçlular ceza çektiğinde bitecek, dışarı salındıklarında değil'

Geçen gün Türkiye gündemine sarsıcı bir şekilde düşen kadına yönelik taciz, şiddet ve kadın cinayetleri gündeminin ardından ünlü isimler sessizliklerini bozdu. Ezgi Mola, kadın cinayetlerine öfke kusarak, suçluların cezalarını çekmeleri gerektiğini söyledi.

Ezgi Mola, kadın cinayetlerine sessiz kalmadı: 'Bu vahşet suçlular ceza çektiğinde bitecek, dışarı salındıklarında değil'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 09:18

Türkiye'de 4 Ekim Cumartesi günü kan donduran bir kadın cinayeti daha yaşandı. İstanbul'un Fatih ilçesinde yarım saat arayla iki kadın aynı kişi tarafından öldürüldü.

Öte yandan aynı gün içinde, Beyoğlu'nda bir kadının iki erkeğin cinsel saldırı girişimine maruz kaldığı anların görüntüleri de ortaya çıktı. Önce serbest bırakılan tacizci erkekler, sosyal medya tepkilerinin ardından yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

EZGİ MOLA İSYAN ETTİ

Yaşanan bu korkunç günün ardından; ülke genelinde tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü isimler de bu cinayete sessiz kalamadı. Ezgi Mola, Magazin Burada'ya konuştu.

Mola, "Bu vahşet nasıl bitecek? Suçlular ceza çektiğinde bitecek, dışarı salındıklarında değil. Gerçekçi olmamız gerekiyor; hiçbir önlem alınmıyor, suçluların hapse girmesi gerekiyor" dedi.

Ünlü oyuncu, "Kadın cinayetinin suç olduğu insanların kafasına vura vura anlatılmalı" diye konuştu.


Etiketler: #Ezgi Mola

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