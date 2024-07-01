Ezgi Mola 'annelik' hakkında konuştu: 'Hastalıklı ama aynı zamanda dünyanın en güzel şeyi'

Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:36

Güncelleme: 01.07.2024 - 17:36

Oyuncu Ezgi Mola, yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Ünlü oyuncu, 23 Kasım 2023 tarihinde de oğluna kavuşmuştu.

İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, çocuklarına Can adını vermişti. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola, Nilay Örnek'in YouTube'da yayınlanan "Nasıl Olunur" adlı podcast yayınına konuk oldu.

Çocukluğuna dair konuşan Ezgi Mola, "İlginç bir ailede büyüdüm. Benim annem ile babam birbirine bayılmazdı. Bunu da paylaşmak istiyorum ben de o pürüzsüz hayattan gelmiyorum. Bizi sevdiler hep çok ama kendi içlerinde çözmeye çalıştıkları sıkıntılar o ailenin içine sirayet ediyordu ister istemez. Herkesin çocukluğu gibi benim çocukluğum da çok kolay değildi" dedi.

Mola, sözlerine "Üzülmekten korktuğum için 'Acaba olayları hafifleterek, komik bir şeyler çıkarabilir miyim" yöntemini seçtim. Terapistim, bu bulduğum yöntemi başarabilmiş olmamın çok büyük bir şans olduğunu söylemişti bana. Ben de şimdi 6, 7 yaşlarında bir çocuk gördüğümde onu hafife almamanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum. O çocuk aklımla sorunlarla nasıl baş edebileceğimi bulmam aslında burada oturmamın sebebi" diye devam etti.

Ünlü oyuncu "Oğlun Can için neler yapmak istiyorsun?" sorusunu da yanıtladı.

"Hastalıklı ama aynı zamanda dünyanın en güzel şeyi annelik" diyen Mola, "Ölüyorum ona, çok büyük bir aşk yaşıyorum. Bir kaç arkadaşım, "İyi ki senin oğlun oldu, erkeklerin böyle annelere ihtiyacı var" dedi. O kadar hoşuma gitti ki. Kadına daha nezaketli davranan, cinsiyet eşitliğine önem veren, centilmen bir insan olması için elimden geleni yapacağım. Yediği önünde yemediği arkasında paşa çocuğu olmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.