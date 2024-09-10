Ezgi Mola'dan Narin'in tabutundaki gelin duvağına sert tepki: 'Gelin olarak hayal etmeleri...'
Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın tabutuna konan gelin duvağına gösteren tepki gösteren Ezgi Mola, "Önlük veya oyuncak olmalıydı. Gelin olarak hayal etmelerini berbat buluyorum" dedi.
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın katledildiği ortaya çıktı. Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin altına çuval içinde gömüldüğü ortaya çıktı.
Narin'in cenaze namazı katledildiği köy yerine komşu köyde kılındı. Bu sırada tabutun üzerine gelin duvağı konuldu.
2.Sayfa'ya konuşan Oyuncu Ezgi Mola, tabutun üzerine gelinlik olmasına tepki gösterdi.
"GELİN OLARAK HAYAL ETMELERİNİ BERBAT BULUYORUM"
Mola, "Bunun sebebi olan, göz yumanların Allah belasını versin. Ayrıca o tabutun üzerine duvak yerine, önlük veya oyuncak koymaları gerekirdi. O küçücük çocuğu gelin olarak hayal etmelerini berbat buluyorum" diye konuştu.
Öte yandan Narin, öldürüldüğü köyde defnedildi.
Etiketler: #Ezgi Mola
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