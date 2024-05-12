Ünlü oyuncu Ezgi Mola ekranlara ara verdiğini açıkladı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Uzun bir süre ekranlardan ve beyazperdeden uzak olacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 14:47
Ünlü oyuncu Ezgi Mola ekranlara ara verdiğini açıkladı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ezgi Mola, "Evde sıkıldım, biraz hava almak için çıktık, bu sefer de size yakalandık. Uzun bir süre ekranlardan ve beyazperdeden uzak olacağım, çocuğumla ilgilenmek istiyorum, ekranları çok özlüyorum ama yapacak bir şey yok, çocuğumla olan zamanlar daha değerli." şeklinde konuştu.


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