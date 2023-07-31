Ezgi Zerkin'in katili 1 yıldır yakalanmadı!

Yayınlanma: 31.07.2023 - 16:24

Güncelleme: 31.07.2023 - 16:24

İzmir’de yaşayan Ezgi Zerkin (31), 28 Temmuz’da boşanma aşamasında olduğu Deniz Özarslan tarafından başından silahla vuruldu.

Yoğun bakıma kaldırılan kadın kurtulamadı. Ezgi Zerkin'i katleden Deniz Özarslan hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu ortaya çıktı. Olayın ardından kaçan ve halen yakalanamayan Özarslan’ın, daha önce de iki kadına yönelik iki olayla gündeme geldiği ortaya çıktı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Ezgi'nin katilinin bulunmaması üzerine 'adalet' çağrısı yaptı. Eylemde, Ezgi Zerkin’in annesi Ziynet Zerkin, Fidan Ataselim ve Tülin Osmanoğulları açıklamalarda bulundu.

"SİZİN GÖREVİNİZ BENİ DURDURMAK DEĞİL KATİLİ YAKALAMAK"

Ezgi'nin annesi Ziynet Zerkin açıklamasında kızının katilinin yakalanması için adalet talebini yinelerken polise isyan etti:

“Ben 365 gündür gözyaşı döküyorum, yürüyemezsin diyorsunuz. Sizin yapmanız gereken şey beni durdurmak değil, bana destek çıkıp katili yakalamak. Ben burada Kadın Meclisleri’yle durmazsam siz Ezgi’yi listeye koyacaksınız ve katilleri yakalamayacaksınız. Emniyet Güçleri bir katili yakalayamayacak kadar basiretsiz mi? Sticker yapan, ekmek çalan çocuğu yakalayıp içeriye alıyorsunuz ama katiller kol geziyor. Bu bizim değil, sizin ayıbınız”.

"EZGİ ZERKİN KORUMA ALTINDAYKEN ÖLDÜRÜLDÜ"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, açıklamasında Ezgi Zerkin’in koruma altındayken öldürülmesine dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Ezgi Zerkin 6284 sayılı koruma kararı altındayken öldürüldü. Aile Bakanlığı sorumludur, İçişleri Bakanlığı sorumludur! Az önce bizi engellemeye çalışan, Ezgi’nin o güleryüzlü fotoğrafını indirmeye çalışan polisler, Ezgi’yi korumayanlar sorumludur! Ezgi’nin bu fotoğrafı elimizden asla düşmeyecek bilginiz olsun. Kadınları öldüren katiller bulunmazken fikrini ifade edenler anında gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Bu durumda Deniz Özarslan bulunamamış değil, bulunmamış oluyor. Kadın cinayetlerini onlara rağmen durduracağız. Hayatlarımızı bir karanlığa boğmak istiyorlar, boğamayacaklar. Mücadelemiz yaşasın ki kadınlar yaşasın.”

"EVE GİREN KATIL 23 SANİYEDE EZGİ’Yİ VURDU"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi Tülin Osmanoğulları, açıklamasında Ezgi’nin öldürülmesindeki ihlallere dair polislerle bir konuşmayı şöyle aktardı:

“Ezgi için biz Tepecik Hastane’sinde, Ezgi daha yoğun bakımdayken, açıklama yapmak istedik. Bir gün olmuştu Ezgi vurulalı. Polis müthiş bir önlem almıştı. Ben de demiştim ki “Neden Ezgi öldürülmeden bütün gerekli önlemleri almadınız?. Aynen şu ifade kullanıldı: “Ama İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı artık, o şahıs evin içine girip Ezgi’yi darp etmediği müddetçe biz bir şey yapamayız. Ama o evin içine girdiği an 23 saniyede vurdu Ezgi’yi.” dedi.





Platform ve tüm kadınlar Ezgi'yi katleden ve katledilmesine müsaade eden kim varsa yargılanmasını istiyor.