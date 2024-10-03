Fabrika 3 saattir alev alev yanıyor: Tahliyeler başladı!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan ve 3 saattir devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangında 2 fabrika çalışanı dumandan etkilenirken, çevredeki fabrikalar önlem amacıyla boşaltıldı.

Fabrika 3 saattir alev alev yanıyor: Tahliyeler başladı!
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İHA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 18:39

Çerkezköy’deki tekstil fabrikasının suni deri de bulunan deposunda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, emniyet ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangından etkilenen 2 çalışan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını kontrol altına almak için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar itfaiye ekiplerine destek verirken, AFAD ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede konuşlandırıldı. 

Yaklaşık 3 saattir süren yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın bölgesi havadan görüntülendi.


Etiketler: #fabrika #tekirdağ #Yangın

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