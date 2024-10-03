Fabrika 3 saattir alev alev yanıyor: Tahliyeler başladı!
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan ve 3 saattir devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangında 2 fabrika çalışanı dumandan etkilenirken, çevredeki fabrikalar önlem amacıyla boşaltıldı.
Çerkezköy’deki tekstil fabrikasının suni deri de bulunan deposunda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, emniyet ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangından etkilenen 2 çalışan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangını kontrol altına almak için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar itfaiye ekiplerine destek verirken, AFAD ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede konuşlandırıldı.
Yaklaşık 3 saattir süren yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın bölgesi havadan görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Garipoğlu'nun mezarından kefen çıkmadı
- Erdoğan’ın ‘İsrail’in hedefi Türkiye’ mesajına tepki
- İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse yol haritası ne olacak?
- Hiroşima’ya atom bombası atan pilotun sözleri gündemde!
- ‘Beni Erdoğan görevden’ aldı diyen CHP’li
- Müşterilerin hesapları boşaldı!
- 'Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce...'
- Aile hekimlerine 'hasta garantisi'
- Arda Güler hayal kırıklığına uğradı!
- İmamoğlu'ndan 'ahmak' davası için yeni hamle