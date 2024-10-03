Fabrika 3 saattir alev alev yanıyor: Tahliyeler başladı!

Yayınlanma: 03.10.2024 - 18:39

Güncelleme: 03.10.2024 - 18:39

Çerkezköy’deki tekstil fabrikasının suni deri de bulunan deposunda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, emniyet ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangından etkilenen 2 çalışan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını kontrol altına almak için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar itfaiye ekiplerine destek verirken, AFAD ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede konuşlandırıldı.

Yaklaşık 3 saattir süren yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın bölgesi havadan görüntülendi.