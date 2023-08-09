Fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 25 kişi yaralandı!

Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada, 25 kişinin yaralandığı aktarıldı. Kazaya, yolda makas atarak ilerleyen bir taksinin neden olduğu ileri sürüldü.

DHA
Yayınlanma: 09.08.2023 - 10:19
Fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 25 kişi yaralandı!
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İzmir-Ankara karayolunda saat 08.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Turgutlu'dan İzmir yönüne giden ve bir tavuk kesim fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ayhan Çakır'ın (50) kullandığı 45 J 6541 plakalı servis midibüsü devrildi. Kazada Çakır ile 24 işçi yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle Ankara-İzmir karayolunda bir süre trafik tek şeritten sağlandı. 

Kazaya, yolda makas atarak ilerleyen bir taksinin neden olduğu ileri sürülürken, polis soruşturma başlattı.


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