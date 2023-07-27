Otomobilin çarptığı işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı!
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Muhsin İpek idaresindeki otomobil, Bilecik-Bozüyük karayolu Demirköy köyü mevkisi yakınında aynı yöne giden Mehmet Samet Akgün'ün kullandığı minibüse arkadan çarptı.
İşçilerin bulunduğu minibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada sürücüler ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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