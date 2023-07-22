Afyonkarahisar'da işçi servisi devrildi: 3 ölü, 11 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesiyle ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 22.07.2023 - 17:58
Afyonkarahisar'da işçi servisi devrildi: 3 ölü, 11 yaralı
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tarım işçilerinin bulunduğu minibüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.


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