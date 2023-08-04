Kayseri'de zincirleme kaza... 3 servis aracı çarpıştı: 10 yaralı!
Melikgazi ilçesinde 3 servis aracı ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Şahap Sicimoğlu Caddesi’nde meydana gelen zincirleme kazada, 38 R 0511, 38 P 1351 ve 38 R 1045 plakalı servis araçları ile 38 ABM 561 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.
Yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici ile kaldırılıeken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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