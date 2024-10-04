Fabrika yangını 9 saat sonra kontrol altındı

Tekirdağ’ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu 9 saat sonra kontrol altındı. Yangın sırasında 2 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Fabrika yangını 9 saat sonra kontrol altındı
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İHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:12

Yangın, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, fabrikanın büyük bir kısmını sardı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma yürütürken, çevredeki fabrikalar ve işçiler güvenli alanlara tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının 9 saat sonra büyük çapta kontrol altına alınması ile büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Yangının tamamen kontrol altına alınması için soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yanan fabrikadaki alevler dron ile havadan görüntülendi. Maddi zararın büyük olduğu belirtiliyor.


Etiketler: #tekirdağ #fabrika #Yangın

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