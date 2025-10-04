Fabrikada 13 işçi hastanelik olmuştu: Arıza giderildi

Burdur Şeker Fabrikası kireç ocağında 1 Ekim'de 7; 3 Ekim'de 6 işçide baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri oluştu.

Hastaneye gitmek istemeyen 2'si dışında 11 işçi, götürüldükleri hastanede tedavilerinin ardından taburcu oldu.

İşçilerin rahatsızlanması sonrası AFAD ekiplerinin kireç ocağında yaptığı incelemede; karbonmonoksit gazının normalden çok fazla olduğu belirlendi.

Bir arıza yaşandığı, bu arızanın da kireç taşlarının kömürle yakılması sonucu ortaya çıkan karbonmonoksit gazının tahliye edildiği sistemden kaynaklandığı tespit edildi.

Ekiplerin çalışması ile arıza giderildi.