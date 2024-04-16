Fabrikada kazan temizliği yapan 6 işçi 'azot gazından' zehirlendi
Çorum'da bir fabrikada kazan temizliği yaparken azot gazından zehirlenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı.
Organize Sanayi Bölgesindeki kazan üretim fabrikasında temizlik için bir kazana giren Mehmet Ö. (42), Ali K. (53), Arslan K. (54), Ali T. (30), Oğuzhan K. (45) ve Ümit Ç. (35) baygınlık geçirdi.
Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile çok sayıda ambulans sevk edildi.
Azot gazından zehirlendiği belirlenen 6 işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
İşçilerden Mehmet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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