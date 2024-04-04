Son Dakika... YSK'den 'Isparta' ve 'Çorum' kararı: Talep reddedildi!

Son dakika gelişmesi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Isparta'nın Aksu ve Çorum'un Uğurludağ ilçelerinde oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti.

ANKA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 16:08
Son Dakika... YSK'den 'Isparta' ve 'Çorum' kararı: Talep reddedildi!
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YSK, CHP'nin Isparta'nın Aksu, MHP'nin ise Çorum'un Uğurludağ ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerinde oyların yeniden sayılmasına ilişkin kararlara yapılan itirazları görüştü. 

Kurul, her iki talebi de yerinde görmeyerek reddetti.

YSK, yayın yasağını delenler hakkında Cumhurriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

MHP'LİLER EYLEM YAPTI

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde MHP İlçe Teşkilatı, İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Ortaya çıkan tablo üzerine ilçede gerginlik yaşandı. Bir grup toplanıp, sokak ortasında lastik yaktı, eylem yaptı. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından grup dağıldı.


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