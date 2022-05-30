Fabrikaya girip 11 ton 'iplik' çaldılar
Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 239 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 41 bin 442 kişi sorgulanırken aranması olan 98 şahıs tutuklandı.
Denizli’de 23 ile 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apartlarde gerçekleştirilen denetimlerde 239 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 41 bin 442 kişinin GBT, HES kodu ve UYAP sorgulamaları yapıldı.
Fuhuş operasyonunda 15 kişiye toplam 17 bin 565 TL idari para cezası uygulandı. “Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama” suçundan 1 kişiye işlem yapıldı. İhbar üzerine yapılan çalışmada yasaklı ırk köpeği besleyen 1 kişiye 14 bin 982 TL idari para cezası uygulandı.
'11 TON ÇALINTI TEKSTİL İPLİĞİ'
Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 98 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Yapılan çalışmalar neticesinde, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet çalıntı otomobil, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 12 adet çalıntı yangın söndürme tüpü, 1 adet çalıntı elektrikli ısıtıcı, 1 adet çalıntı kalorifer peteği, 1 adet çalıntı uydu alıcı cihazı, 11 ton çalıntı tekstil ipliği, 1 adet çalıntı cep telefonu ve 1 adet çalıntı bisiklet ele geçirildi.
3 AYRI APART YETKİLİSİNE 40 BİN 173 TL İDARİ PARA CEZASI
Eğlence, umuma açık istirahat ve geçici konaklama adreslerinde 239 farklı adres kontrol edildi. Adreslerde kimlik bildirme kanunu çerçevesince, geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 8 ayrı adreste bulunan toplam 116 apart dairesi kontrol edildi.
Denetimler sonunda 3 ayrı apart yetkilisine 40 bin 173 TL idari para cezası uygulandı.
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