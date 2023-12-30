Fabrikayı uyuşturucu serasına çevirmişlerdi: Bekçi ve işyeri sahibi tutuklandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin kapalı gibi görünen bir tekstil fabrikasına düzenlendiği operasyonda, iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen yüzlerce kenevir ve esrar ele geçirilmesiyle ilgili bekçi ve fabrika sahibi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 10:27
Fabrikayı uyuşturucu serasına çevirmişlerdi: Bekçi ve işyeri sahibi tutuklandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nca geçen günlerde yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa Nusratlı Mahallesi’nde Y.Ö. isimli şahsa ait olduğu öne sürülen kapalı gibi görünen tekstil fabrikasına operasyon düzenlendi.

Operasyonda fabrikaya giren ekipler, makine ve tekstil malzemeleri ile karşılaştı.

DETAYLI ARAMADA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Fabrikanın gizli odalarına ulaşan ekipler iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 889 kök kenevir, 4 kilo 550 gram esrar ile birlikte iklimlendirmede kullanılan teçhizat ve malzemeler ele geçirdi.

Şüpheli Y.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirildi. Y.Ö. ve tekstil atölyesinde bekçi olarak çalışan Y.K. jandarmadaki işlemlerinden sonra mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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