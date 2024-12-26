Facebook’ta araç jantı ve lastiği satışı ile dolandırıcılığa 3 yıl 4 ay hapis

Yayınlanma: 26.12.2024 - 17:54

Güncelleme: 26.12.2024 - 17:54

Edinilen bilgiye göre, Samsun’da ikamet eden İ.U., sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta gördüğü araç jantı ve lastiği ilanını veren ile irtibata geçti ve 4 bin 250 lira para gönderdi.

Dolandırıldığını anlayan İ.U. şikayette bulundu. Olayla ilgili F.K. hakkında dolandırıcılık suçundan Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında F.K. mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 7 bin 80 lira da adli para cezasına çarptırıldı.