Faciadan dönüldü... Avcılar'da binadan parçalar koptu!

Avcılar'da 4 katlı binanın dış kaplama ve balkon tavanından düşen parçalar park halindeki iki otomobilin üzerine düştü.

DHA
Yayınlanma: 07.06.2024 - 11:50
Faciadan dönüldü... Avcılar'da binadan parçalar koptu!
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Cihangir Mahallesi Piyasa Sokak’ta dün akşam saatlerinde 4 katlı binanın üst katındaki dış cephe kaplamaları ile balkonun tavanından beton ve dış sıva parçaları gürültü ile düştü.

Şans eseri bu sırada kaldırımdan ve yandaki binanın girişinden geçen olmaması olası faciayı önlerken, kaldırım önünde park halinde olan iki otomobilin kaportası zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Avcılar Belediyesi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölge güvenlik şeridi ile kapatılırken, sıva ve parça dökülen katlarda Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İskan Müdürlüğü görevlileri inceleme yaptı.

Tehlike yaratan ve düşme riski bulunan parçaların görevliler tarafından indirilmesi kararlaştırıldı.

Binanın gözleme dayalı kontrolünde herhangi bir risk unsuru taşımadığı bu nedenle tahliyesini gerektirecek bir durum olmadığı belirtildi.


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