Küçükçekmece’deki binanın çökmesi sonucu bir kişi ölü, sekiz kişi yaralandı: 1.5 katı kaçakmış

Yayınlanma: 03.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.06.2024 - 04:00

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde Sefaköy’de bulunan üç katlı bina dün sabah 08.40 sularında çöktü. 1.5 katı kaçak olduğu tespit edilen binanın yola çökmesi sunucunda bir belediye otobüsü de hasar aldı.

Yapılan ihbarın üzerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gitti. Enkazdan bir kişi kendi imkânlarıyla çıktı. Ekiplerin enkaz çalışmasının ardından ikisi ağır, yedi kişi yaralı olarak kurtarıldı. Enkazdan bir kişinin ise cansız bedeni çıkarıldı. Yaralılar bölgelerdeki hastanelere sevk edilirken sekiz yaralıdan A.C. isimli altı aylık bebek ve S.D’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili olarak bir başsavcı vekili ile cumhuriyet savcısı ve üç kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıkladı. Ekipler tarafından yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988’de inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlamadığı tespit edildi.

Ayrıca deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı belirlendi. Çöken binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk ve binanın altındaki işletmenin sahibi gözaltına alındı.

Bölgeye giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “‘En kısa zamanda idari kusur, kabahat ne varsa tabloyu olduğu gibi ortaya çıkarıp bunu hem sizlerle hem de adli sürece destek olması açısından göndereceğiz’” dedi.