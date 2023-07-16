Faciadan dönüldü... Burdur’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yayınlanma: 16.07.2023 - 07:07

Güncelleme: 16.07.2023 - 07:09

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde, saat 01.00 sıralarında Turgut Reis Caddesi üzerinde Süleyman Demirel Bulvarına doğru gitmekte olan Hakan Y. kontrolündeki içerisinde hasta olmadığı öğrenilen ambulans ile 2716 sokaktan 2725 sokak istikametine seyir halinde olan Erdem G. kontrolündeki otomobil çarpıştı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar Erdem G., Hakan Y., Müşerref E. Y., Fatma K., ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.