Faciadan dönüldü: Dinamit yüklü kamyonet, otomobile çarptı!

14 Temmuz 2022 Perşembe, 12:23

Ergene'ye bağlı Misinli Mahallesi kavşağında 14 Temmuz sabahı saatlerinde Yusuf P., yönetimindeki 45 VZ 699 plakalı dinamit yüklü kamyonetle kavşaktan dönüş yapan Mehmet T.'nin kullandığı 34 EK 7590 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, 150 metre sürüklenirken, bu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralan otomobil sürücüsü Mehmet T., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yusuf P.'nin, aracında patlayıcı malzeme bulunduğunu söylemesiyle jandarma, geniş güvenlik önlemi aldı. Kamyonet, güvenli bölgeye çekilirken, Yusuf P. de ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.