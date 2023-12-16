Faciadan dönüldü: Ehliyetsiz sürücülerin kazası hastanede bitti
Antalya’nda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobille çarptıktan sonra motosikletten fırlayarak yaralanan motosiklet sürücüsünün kaza sırasında bir başka motosikletle yarıştığı bildirildi. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde her iki araç sürücüsünün de sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.
Feci kaza, Milli Egemenlik Mahallesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Salih Efe Coşkun’un kullandığı 07 BTM 318 plakalı motosiklet ile Rabia Yüksel’in kullandığı 07 ZZ 0723 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışma sırasında motosikletten fırlayarak otomobilin arkasına düşen motosiklet sürücüsü Salih Efe Coşkun 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YARIŞ YAPIYORLARDI
Kaza yapan otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar motosikletin bir başka motosikletle yarıştığını belirtirken, kazaya şahit olan bir genç “Motosikletler yarışırken oldukça hızlıydılar.
Otomobil sürücüsü kurtarabilmek için elinden geleni yapmasına rağmen motosiklet gelip otomobile çarptı” diye konuştu.
KIZ KARDEŞİ ’SÜRÜCÜ BENİM’ DEDİ
Kaza yapan otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün kız kardeşi trafik ekiplerine sürücünün kendisi olduğunu söylerken, trafik polisinin ısrarlı sorusu karşısında aracı kardeşinin kullandığını, kardeşinin ehliyeti olmadığı için sürücünün kendisi olduğunu söylediğini belirtti.
Otomobil sürücüsünün babasının ‘biz motosiklet sürücüsünün babasıyla görüştük. Kendi aramızda halledeceğiz’ şeklindeki talebi karşısında trafik polisi, böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını, yaralamalı kazanın trafik polisinin sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.
TOPLAM 32 BİN 760 TL PARA CEZASI
Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde her iki sürücünün sürücü belgesinin olmadığı, araçların da babalarına at olduğu belirlendi.
Sürücülere ve araç sahiplerine toplam 32.760 TL para cezası uygulandı.
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