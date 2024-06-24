Faciadan dönüldü: Havai fişek insanların arasında patladı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen şalvar şenliğinde, atılan havai fişek kadınların arasında patladı. Yaşanan olayda 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:36
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Olay, İnegöl’ün kırsal Akbaşlar Mahallesi’nde düzenlenen şalvar şenliğinde meydana geldi.

Etkinlikte atılan havai fişek havalanıp oyun oynayan kadınların üzerine düşerek patladı.

Olay sonucu E.K. (11), M.A. (23), N.K.(16) ve S.A. (52) yaralandı. Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


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