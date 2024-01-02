Faciadan dönüldü... Kocaeli'nde seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 17:44

Güncelleme: 02.01.2024 - 17:44

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde Ali F.'nin kullandığı 41 HA 677 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.

Sürücü, aracını İl Jandarma Komutanlığı önündeki cebe park etti. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.