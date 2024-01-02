Seyir halindeki TIR'ın dorsesinde yangın!
Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde, seyir halindeyken alev alan mısır yüklü TIR’daki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
E-90 Otoyolu’nda dün saat 23.30 sıralarında, Osmaniye yönüne giden 63 M 3554 06 plakalı mısır yüklü TIR, Bahçe ilçesinde gişe yakınlarına geldiğinde dorsenin lastiklerinde balataların ısınması sonucu dumanlar yükselmeye başladı.
Sürücü aracını emniyet şeridine park ederek çekiciyi dorseden ayırarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. Alevler kısa sürede dorseyi sardı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bahçe Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dorsede zarar oluştu.
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