Faciadan dönüldü: Müşterinin saçı kurutulurken fön makinesi bir anda alev aldı!

Esenyurt'ta bir kuaför dükkanında müşterinin saçı kurutulduğu sırada fön makinesinden alevler çıkmaya başladı. Şans eseri yaralanan olmazken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:55
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İncirtepe Mahallesi'nde bir kuaför dükkanında 19 Eylül Salı günü akşam saatlerinde kuaför, müşterinin saç kesimini tamamlayıp yıkadıktan sonra fön makinesini çalıştırdı.

BİR ANDA ALEV ALDI

Müşterinin saçını kuruttuğu sırada bilinmeyen bir nedenle fön makinesinin kablosu bir anda alev aldı.

Müşteri ve çevredekiler kısa süreli panik yaşarken kuaför patlayan makineyi hemen yere bıraktı.

Olayda, yaralanan olmazken, fön makinesinin yandığı an ve kısa süreli yaşanan panik iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Esenyurt

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