Kovulunca müşterilerin üstüne tiner attı!
Beşiktaş’ta bir şahıs yemek yiyen müşterileri para isteyerek rahatsız etti. Çalışanların yere düşürdüğü şahıs bu esnada müşterilerin üzerine tiner attı. Kaçmaya çalışan şüpheli yakalanıp polise teslim edildi.
Olay, dün saat 03.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde müşterilerin bir restoranda yemek yediği esnada bir şahıs, yanlarına gelerek para talep etti.
Müşterilerin reddetmesi üzerine şahıs ısrar etmeye başladı. Bunu gören çalışanlar, şahsı müşterileri rahatsız etmemesi yönünde uyardı. Uyarıları dikkate almayan şahısla çalışanlar arasında tartışma çıktı.
TİNER ATTI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs, cebinden çıkarttığı tineri müşterilerin ve çalışanların üzerine attı. Olayın ardından müşteriler panik yaşarken, çalışanlar ise kaçan şahsı bir süre kovaladıktan sonra yakaladı.
Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından yakalanan şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Mehmet A. isimli şahsa adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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