Türk üretici İtalya'da bayi satın aldı: 'Artık müşterilerimize daha yakınız'

Yayınlanma: 14.09.2023 - 17:41

Güncelleme: 14.09.2023 - 17:41

Avrupa başta olmak 60’tan fazla ülke yollarında on binlerce otobüsüyle milyonlarca yolcu taşıyan Otokar, 2010 yılından beri İtalya’daki bayisi olan Mauri Bus System’ı satın aldı.

Otokar açıklamasına göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ticari araçlarda hedef pazarı olan Avrupa’da çıkışını sürdürürken aynı zamanda büyüme için adımlar atmaya devam ediyor. Otokar, 2010 yılından beri İtalya’daki bayisi olan Mauri Bus System’ı satın aldığını duyurdu.

SATIŞ SONRASI HİZMET

İtalya otobüs pazarındaki başarısına katkı sağlayan Mauri Bus System, bugüne kadar 700’den fazla Otokar markalı otobüs teslimatına imza attı. Geçtiğimiz sene 101. kuruluş yılını kutlayan şirket, ülkedeki Otokar marka araçların satışının yanı sıra satış sonrası hizmetlerini de sunuyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, Mauri Bus System’ın Otokar’ın iştirak şirketleri arasına katılmasından büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını belirtti.

Erman, ''Otokar’ın başarısının ardında yatan en büyük etken her zaman müşteri odaklı yaklaşımı olmuştur. Artık İtalya’daki müşterilerimize her zamankinden daha yakın olacağız, ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayacağız. Yeni oluşumun hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.