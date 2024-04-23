Faciadan dönüldü: Otobüs, perona girerken yolcu bekleme alanına çarptı
İzmir’de yolcu otobüsü perona girerken yolcu bekleme alanına çarptı. Kazada hasar meydana geldi.
İzmir Otobüs ve Şehir Terminali’nde, saat 11.30 sıralarında İzmir- Erzurum arası sefer yapacak olan M.K. yönetimindeki 34 BN 7040 plakalı Esadaş Firması’na ait otobüs, yolcu bekleme alanına çarptı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı, bekleme alanındakilerin hemen uzaklaştığı kazada, profiller ve camlar kırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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