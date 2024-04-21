Marmara'da fırtına... Deniz otobüsünde korkutan anlar: 'Durdurun şunu!'
Marmara Bölgesi 2 gündür şiddetli fırtına ve yağmurun etkisinde. Bugün de deniz otobüsünde fırtına sebebiyle zor anlar yaşandı. Bazı yurttaşlar "Durdurun şunu" şeklinde tepki verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bugün yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu.
Dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış ve fırtına, birçok ilde hasara yol açtı.
DENİZ OTOBÜSÜNDE KORKUTAN ANLAR
Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına deniz otobüsü seferlerini de olumsuz etkiledi. İstanbul'da çekildiği tahmin edilen bir videoda deniz otobüsü yolculuk boyunca çok şiddetli sallandı.
Hava Forum tarafından paylaşılan görüntülerde; bazı yurttaşların "Durdurun şunu" diye bağırdığı duyuldu.
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