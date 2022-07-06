Faciadan dönüldü: Park halindeki boş 'yolcu otobüsünde' yangın

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:00

Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3109 Sokak üzerinde, 5 Temmuz Salı saat 19.00 sıralarında, park halindeki boş bir şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı. 38 RH 812 plakalı otobüsün orta kapı yanından alevlerin yükseldiğini gören yurttaşlardurumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

PERSONELİN ÇABASI İŞE YARAMADI

Bu sırada yakın bir noktada yemekte bulunan otobüsün şoförü Kazım U. ve diğer personel koşarak olay yerine geldi. Otobüsün ön kapısından içeri girmeye çalışan personel yoğun duman sonucu başarılı olamadı.

ALEVLER HER YERİ KAPLADI

Kısa sürede kapının yanındaki bölümü alevler kapladı ve siyah dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 10 dakika içinde yangın tamamen söndürüldü.

YANGININ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Soğutma işleminin ardından itfaiye ekipleri yan bölümdeki gıda maddelerini dışarı çıkardı. Personelin çanta ve kıyafetlerinin de yandığı görüldü. Otobüsün orta bölümünde ve içeride büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Otobüsün personelleri büyük üzüntü yaşadı.

İtfaiye ve polis ekiplerinin incelenmesinin ardından personel polis merkezine götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

Öte yandan, yangının büyümesi, personelin kapıyı açmaya çalışması ve yurttaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde personelin yanan otobüse girmeye çalışması üzerine yurttaş, "Araba sürülür mü girme ağabey içeri, ağabey bu araya girilmez, girme içeri" dedikleri görüldü.