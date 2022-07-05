Antalya Tünektepe'de orman yangını
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkisinde orman yangını çıktı. Yangına, havadan helikopterle müdahale ediliyor.
Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde bulunan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nin alt kısmındaki alanda saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı
Video Haberler
- Kadir Şeker için karar verildi
- Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- 'Bıktık, yıldık... Yeter!'
- Antalya'da orman yangını
- Feci kaza: Otobüs yolcuların arasına daldı!
- 10 yıl sonra ilk temas: İtalyan başbakan Ankara'da
- Genç muhabir, habere giderken feci kazada öldü
- Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 25 gündür aranıyor
- 16 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- İngiltere'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı
- AKP artık birinci parti değil
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı