Antalya Tünektepe'de orman yangını

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkisinde orman yangını çıktı. Yangına, havadan helikopterle müdahale ediliyor.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 18:06

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde bulunan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nin alt kısmındaki alanda saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı

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Antalya orman yangını 2022 orman yangınları Konyaaltı

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