Faciadan dönüldü: Yolcu treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı

Afyonkarahisar'da yolcu treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı. Kaza kameraya yansırken, hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 10:30
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Feci kaza, dün akşam saatlerinde İhsaniye ilçesi Akören mevkisinde meydana geldi. Eskişehir- Konya seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitte TIR'la çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle TIR, 30 metre sürüklendi, şoför yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza cep telefonu kamerasına yansırken, yaralanan şoför İhsaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR hurdaya dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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