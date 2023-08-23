Faciadan dönüldü... Yorgun mermi eve isabet etti!

Avcılar'da kimliği belirsiz kişilerin havaya ateş etmesi sonucu bir eve mermi isabet etti. Ev sahibinin balkonda olduğu sırada önce balkona isabet eden mermi, ev içerisinde sekerek birden fazla alana hasar verdi. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

DHA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 10:49
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İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde geçen Cumartesi gece saatlerinde facidan dönüldü.

İddiaya göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından havaya ateş açılması sonucu silahtan çıkan mermilerden biri site içerisinde bulunan bir daireye isabet etti. 

Ev sahibinin, balkonda oturduğu sırada yaşanan olayda 'yorgun mermi' evin camından içeri girerek önce tavana ardından kapıya daha sonra ise parkelere isabet etti. 

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. 


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