Faciadan dönüldü... Yorgun mermi eve isabet etti!

Yayınlanma: 23.08.2023 - 10:49

Güncelleme: 23.08.2023 - 11:37

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde geçen Cumartesi gece saatlerinde facidan dönüldü.

İddiaya göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından havaya ateş açılması sonucu silahtan çıkan mermilerden biri site içerisinde bulunan bir daireye isabet etti.

Ev sahibinin, balkonda oturduğu sırada yaşanan olayda 'yorgun mermi' evin camından içeri girerek önce tavana ardından kapıya daha sonra ise parkelere isabet etti.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.