Otel bahçesinde oturan kadına 'yorgun' mermi isabet etti
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir apart otelin bahçesinde otururken yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir apart otelin bahçesinde arkadaşlarıyla oturan Sultan Ç'nin (45) koluna yorgun mermi isabet etti.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sultan Ç, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sultan Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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