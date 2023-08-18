Otel bahçesinde oturan kadına 'yorgun' mermi isabet etti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir apart otelin bahçesinde otururken yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı.

AA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 09:30
Otel bahçesinde oturan kadına 'yorgun' mermi isabet etti
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Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir apart otelin bahçesinde arkadaşlarıyla oturan Sultan Ç'nin (45) koluna yorgun mermi isabet etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sultan Ç, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sultan Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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