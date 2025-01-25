Facianın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı! İşte Kartalkaya Grand Kartal Otel'deki yangının ilk saatlerinde yaşananlar...
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı... Türkiye'nin sarsan facianın ilk saatinde yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Yangının 2 saat sonra en yüksek noktaya ulaştığı görüldü.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirdi. Facianın ardından sorumluluk tartışmaları devam ederken yangının başlangıcını yakalayan görüntüler ortaya çıktı.
Yangın faciasında ilk 3 saat oteli gören otopark kamerasına takıldı.
BU GÖRÜNTÜLER İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI
Faciada ilk anlar ve sonrasındaki 2,5 saate ilişkin, oteli dışarıdan gören yakındaki bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülere ulaşıldı.
Otel'in görüntülerinin bulunduğu kayıtta, yangının çıktığı 21 Ocak'ta saat 03.30 ile 06.00 arasında yaşananlar yer alıyor.
İŞTE FACİANIN İLK SAATİNDE YAŞANANLAR
Görüntülerin başladığı saat 03.30'dan kısa süre sonra otelin vadiye bakan arka cephesindeki alevlerin geceyi aydınlattığı, otelin ön tarafında da hareketlilik yaşandığı görülüyor.
Ekiplerin saat 04.20 sularında müdahaleye başladığı yangında, güvenlik kamerasının kaydı saat 04.30'a yaklaşırken arka cephenin alevle kaplandığı, yükselen alevlerin yukarı katlara doğru artmaya başladığı anlaşılıyor.
Otelin dış cephesinden parçaların koptuğu da görülen kayıtta, saat 04.40 sularında ekiplerin merdivenlerle ön cephedeki odalardan tahliyeye başlaması yer alıyor.
ALEVLER 05.15'TE OTELİ KAPLADI
Kamera kaydı saat 05.00 sularını gösterirken çatının ve yan cephenin büyük bölümünün yandığı, saat 05.15'e kadar yoğun alevlerin oteli kapladığı, saat 05.40 sularında da otelin ön cephesinde alevlerin yoğunlaştığı anlaşılıyor.
Kayıtta müdahalede bulunanlar, araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekiyor.
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