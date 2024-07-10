Facianın eşiğinden dönüldü: ‘İnsan sapanı’nda halat koptu!

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl’de kurulan insan sapanının halatı kopunca faciadan dönüldü. İnsan sapanına bağlı bir kadın halatın kopmasıyla aşağı düşerken, yürekleri ağza getiren kazada S.Ş. isimli kadının bacağından hafif şekilde yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 12:16
Facianın eşiğinden dönüldü: ‘İnsan sapanı’nda halat koptu!
Abone Ol google-news

Olay, Çaykara ilçesindeki yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği turizm merkezi Uzungöl’de meydana geldi. Uzungöl bölgesinde kurulan insan sapanına binen S.Ş. isimli kadın havada asılı kaldığı esnada direklere bağlı halatlardan biri koptu. 

Kopmanın etkisiyle S.Ş.’nin hızlı bir şekilde aşağı düşmesine bağlı olduğu diğer halat yavaşlattı. Yaşanan kaza yürekleri ağzı getirirken, kazada S.Ş. ayağından hafif şekilde yaralandı. 

O anları sosyal medya hesabından paylaşan S.Ş., “Mesela ben ihmaller sonucu ölüme bu kadar yaklaşacağımı bilmiyordum. Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor ama insanların benim yaşadığım o korkuyu yaşamasını istemiyorum bilmeden tam anlamıyla güven vermeyen bir yerde denemelerini istemiyorum çünkü bu korku yaşanılacak bir korku değil” ifadelerini kullandı.


Uzungöl haberleri trabzon haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Yolcu uçağının kalkış sırasında tekerleği koptu

Yolcu uçağının kalkış sırasında tekerleği koptu
Otoyolda feci kaza: Tırın kupası koptu

Otoyolda feci kaza: Tırın kupası koptu
Faciadan dönüldü... Avcılar'da binadan parçalar koptu!

Faciadan dönüldü... Avcılar'da binadan parçalar koptu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler