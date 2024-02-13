Özgür Özel açıkladı: CHP İliç'e heyet gönderiyor
Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "667 çalışandan 9 kişiye ulaşılamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor" dedi. Son olarak CHP lideri Özgür Özel, bölgeye partiden heyet yollanacağını duyurdu.
Erzincan İliç'te Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold (SSR Mining) ve Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına muhalefetteki siyasi partiler tepki gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananları 'dehşet' ile takip ettiklerini belirtirken parti heyetinin facianın yaşandığı bölgeye hareket ettiğini belirtti.
"PARTİ HEYETİMİZ BÖLGEYE HAREKET ETTİ"
Sosyal medyadan açıklama yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Erzincan İliç'te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, Milletvekillerimiz Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyemiz Baran Bozoğlu'dan oluşan parti heyetimiz bölgeye hareket etti. Göçük altında bulunan madencilerimize salimen ulaşılması tek temennimizdir."
Erzincan İliç'te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) February 13, 2024
Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, Milletvekillerimiz Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyemiz Baran Bozoğlu'dan oluşan parti heyetimiz bölgeye hareket etti.…
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