Özgür Özel açıkladı: CHP İliç'e heyet gönderiyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "667 çalışandan 9 kişiye ulaşılamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor" dedi. Son olarak CHP lideri Özgür Özel, bölgeye partiden heyet yollanacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:49
Özgür Özel açıkladı: CHP İliç'e heyet gönderiyor
Abone Ol google-news

Erzincan İliç'te Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold (SSR Mining) ve Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına muhalefetteki siyasi partiler tepki gösterdi. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananları 'dehşet' ile takip ettiklerini belirtirken parti heyetinin facianın yaşandığı bölgeye hareket ettiğini belirtti.

"PARTİ HEYETİMİZ BÖLGEYE HAREKET ETTİ"

Sosyal medyadan açıklama yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Erzincan İliç'te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, Milletvekillerimiz Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyemiz Baran Bozoğlu'dan oluşan parti heyetimiz bölgeye hareket etti. Göçük altında bulunan madencilerimize salimen ulaşılması tek temennimizdir."


İlgili Haberler

Trafik kazası geçirdiği iddia edilmişti... Danla Biliç'ten ilk açıklama geldi

Trafik kazası geçirdiği iddia edilmişti... Danla Biliç'ten ilk açıklama geldi
AKP İliç İlçe Başkanı Elçi görevi bıraktı

AKP İliç İlçe Başkanı Elçi görevi bıraktı
Akbelen, İliç, Kaz Dağları böyle yok edildi

Akbelen, İliç, Kaz Dağları böyle yok edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İbn Haldun Üniversitesi öğrencisi Zeynep, trafik kazasında yaşamını yitirdi: Öğrencilerin talepleri görmezden gelinmiş!

İbn Haldun Üniversitesi öğrencisi Zeynep, trafik kazasında yaşamını yitirdi: Öğrencilerin talepleri görmezden gelinmiş!
Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…

Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…
Sedat Cezayirlioğlu İliç'teki toprak kaymasının ardından isyan etti: 'Türkiye'yi değil dünyayı felakete sürüklediniz'

Sedat Cezayirlioğlu İliç'teki toprak kaymasının ardından isyan etti: 'Türkiye'yi değil dünyayı felakete sürüklediniz'
Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?

Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?
Tüm zamanların en zengin insanı tüm servetini iki dakika içinde nasıl kaybetti?

Tüm zamanların en zengin insanı tüm servetini iki dakika içinde nasıl kaybetti?
Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle

Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle
CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu

CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu
Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi