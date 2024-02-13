Erzincan İliç'teki altın madeninde facia! 'Sızma' iddiası korkuttu: Dokuz işçiden haber alınamıyor...

Yayınlanma: 13.02.2024 - 19:37

Güncelleme: 13.02.2024 - 23:31

Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan İliç'te bulunan Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi.

Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerinin faaliyet yürüttüğü bu maden sahası daha önce siyanür sızması iddialarıyla da gündeme gelmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, felaketin ardından 9 kişiye ulaşılamadığını duyurdu. Yerlikaya, kayıp kişileri bulmak için 400 personelle arama kurtarma çalışması yürütüldüğünü bildirirken, Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toprak altında kalan işçilere henüz ulaşılamadığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olayın ardından İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu.

VALİ'DEN 'SIZMA' AÇIKLAMASI

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu anda önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak. Bizim açıklamadığımız, resmi makamların açıklamadığı lütfen hiçbir şeye itibar etmeyin. Şimdi net rakamı biraz sonra sizinle paylaşacağız. Tespitlerimizi yaptık, arkadaşlarımızla kontrol ediyoruz. Şu anda sızma sözkonusu değil. Şu anda Fırat nehrine sızma sözkonusu değil. Toprak kaymasının dışında herhangi problem yok. Bütün ekipler gelip kontrolleri yapacak."

ÇEVRE BAKANLIĞI: MENFEZİN KAPAKLARINI KAPATTIRDIK

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç’te meydana gelen heyelana ilişkin bir açıklama paylaştı. Açıklamada “Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık” ifadeleri kullanıldı.

ŞİRKET TÜM FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Öte yandan, madenin sahibi olan SSR Mining Inc. Erzincan'daki madende meydana gelen büyük bir kayma nedeniyle tüm faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu.

MSB AÇIKLADI: ASKERLER, ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMASINA KATILDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, 3'üncü Ordu Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması alanında arama- kurtarma çalışmalarına destek sağladığı belirtildi.

MSB'nin yaptığı açıklamanın devamında, "Erzincan Valiliği'nin talebi üzerine; 3'üncü Ordu İstihkâm Savaş Taburu, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak haber alınamayan işçi kardeşlerimizi kurtarma çalışmaları yürütüyor" denildi.

ERKAN BAŞ: BUNA KADER YA DA KAZA DİYEBİLİR MİYİZ?

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, toprak kayması yaşanan İliç'teki altın madeniyle ilgili TİP'in 2022 yılında yaptığı suç duyurusunda bulunduğunu ancak takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı. Baş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Erzincan’daki göçükte herhangi bir can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Ayrıca dikkatinizi çekmek istiyorum: 2022 yılının Temmuz ayında bu madenle ilgili partimizin yaptığı suç duyurusuna takipsizlik verdiler; üstüne bu şirketin maden kapasitesini arttırıp 209 milyon TL vergi borcunu da sildiler. Şimdi buna kader ya da kaza diyebilir miyiz? Oysa bu facianın sorumluları olarak patronları ve onların hizmetkarı siyasetçileri saymalıyız. İhmallerin ve sorumluların takipçisi olacak, bu suçta parmağı olan herkesle hesaplaşacağız!"

ÖZGÜR KARABAT: MURAT KURUM'UN DA SORUMLULUĞU O KADARDIR!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Erzincan’ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren Anagold Çöpler Altın Madeni işletmesinde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, “O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı. Yıllardır bölgede faaliyet gösteren maden şirketinin bu faciada payı neyse bunlara göz yuman Başta AKP hükümeti ve dönemin Bakanı Murat Kurum’un da sorumluluğu o kadardır” açıklamasını yaptı.

BAŞARAN AKSU: İŞÇİLER ÇATLAKLARI GÖRÜP AMİRLERİNİ UYARMIŞLAR

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Aksu şunları söyledi:

"Sabah işçi arkadaşlar çatlakları görmüş amirlerini uyarmışlar. Bir kaç küçük taşeron çalışanlarını çekmiş bölgeden. Ama çalışma devam etmiş. 12 gibi dinamit patlatmalarının da etkisiyle Siyanürlü Liç sahası çöküyor. 9 arkadaşımız göçük altında..

Kurtarma çalışmalarına 250 işçi kardeşimiz göçük alanın yukarıdan aşağıya kazma kürek tarıyor 2 saat önce. Hiçbir canlılık belirtisine ulaşamıyorlar. Az önce görüştüğümüz madenci kardeşlerimiz ayran içtik ama şiddeti baş ağrımız var dediler. Acilen doktora gitmelerini önerdim."

Sabah işçi arkadaşlar çatlakları görmüş amirlerini uyarmışlar. Bir kaç küçük taşeron çalışanlarını çekmiş bölgeden. Ama çalışma devam etmiş. 12 gibi dinamit patlatmalarının da etkisiyle Sinaynürlü Liç sahası çöküyor. 9 arkadaşımız göçük altında.. — Başaran Aksu (@Basaranaksu_) February 13, 2024

GÖKÇE GÖKÇEN: SORUŞTURMAYA ÖNCE MURAT KURUM VE KENDİNİZDEN BAŞLAYIN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Erzincan’da Çöpler Altın Madeni’nde gerçekleşen siyanürlü toprak kaymasına ilişkin; "Bu facianın sorumluluğu yalnızca göstermelik olarak bazı kişilere ait olarak anlatılamayacak. Her aşamada duyulmayan bütün uyarıların, bütün haykırışların, bütün haklı kaygıların siyasi ve insani sorumluluğu da omuzlarınızdadır. Bugün soruşturma başlattıklarını ve sorumluları bulacaklarını söyleyen Yılmaz Tunç’a sesleniyorum. Siz o soruşturmaya önce Murat Kurum’dan ve kendinizden başlayın" dedi.