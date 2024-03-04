Facianın yaşandığı Anagold’ta işçi kıyımı: Geri adım attılar!

Yayınlanma: 04.03.2024 - 10:10

Güncelleme: 04.03.2024 - 10:13

Erzincan İliç’te, 13 Şubat’ta Anagold’a ait madende meydana gelen heyelanda siyanürlü toprak altında kalan 9 madenciye hâlâ ulaşılamıyor.

Söz konusu altın madenini işleten Anagold, 27 işçiyi işten çıkarmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı belgeye göre Anagold, işten çıkarmaya “şirketin madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını” gerekçe gösterdi.

Saymaz, bir işçiye gönderilen tebligatı da yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“İliç’te 9 işçinin göçük altında kaldığı altın madeninde bugün 27 işçi sözleşmesi uzatılmayarak işten atıldı. Gerekçe olarak maden faciası gösterildi. Diğer işçiler 1 Nisan’a kadar izinli olacak. Seçimden sonra durum değerlendirilecek. İşçiler İliç Meydanı’nda toplanıyor.”

İliç’te 9 işçinin göçük altında kaldığı altın madeninde bugün 27 işçi sözleşmesi uzatılmayarak işten atıldı.

Gerekçe olarak maden faciası gösterildi.

Diğer işçiler 1 Nisan’a kadar izinli olacak. Seçimden sonra durum değerlendirilecek.

İşçiler İliç Meydanı’nda toplanıyor. pic.twitter.com/gj1m8XaRzL — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) March 3, 2024

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işçilerin işe geri alındığını yazdı.

Aksu “Müdahale ettik işçilerle birlikte Nisan’da değerlendirmek üzere işçileri geri almak zorunda kaldılar” dedi.